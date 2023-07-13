Новый конкурент OpenAI: Илон Маск официально запустил компанию xAI — Finance.ua
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Новый конкурент OpenAI: Илон Маск официально запустил компанию xAI

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Новый конкурент OpenAI: Илон Маск официально запустил компанию xAI
Новый конкурент OpenAI: Илон Маск официально запустил компанию xAI
Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX и владелец Twitter, объявил о дебюте компании по разработке и исследованию искусственного интеллекта xAI, имеющей целью «понять истинную природу Вселенной».
Как сообщает CNBC, в новой компании есть бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, работавшие над проектами искусственного интеллекта, включая AlphaCode от DeepMind и чат-боты GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI.

Что известно о xAI?

  • Одним из советников стартапа будет Дэн Хендрикс, исполнительный директор Центра безопасности искусственного интеллекта, некоммерческой организации из Сан-Франциско, опубликовавшей в мае письмо с призывом «смягчить риск исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта», сравнив угрозу ИИ с пандемиями и ядерной войной.
  • В целом среди членов команды xAI есть бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, работавшие над проектами, включая AlphaCode от DeepMind и чат-боты GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI.
  • Похоже, Маск создает xAI, чтобы конкурировать с такими компаниями как OpenAI, Google и Anthropic. Однако, по словам Грега Янга, соучредителя xAI, стартап углубится в «математику глубокого обучения» и «разработает „теорию всего“ для крупных нейронных сетей», чтобы вывести ИИ «на следующий уровень», чтобы это ни означало.

Чего ждать?

Хотя об официальном запуске xAI Маск объявил только сейчас, слухи об этой компании ходили уже давно. Еще в апреле 2023 года Financial Times сообщал, что Маск покупает тысячи графических процессоров от Nvidia, необходимых для тренировки большой языковой модели (LLM).
В тот же месяц Маск поделился деталями своих планов относительно нового инструмента искусственного интеллекта под названием TruthGPT во время интервью на канале Fox News, добавив, что он опасается, что существующие компании искусственного интеллекта отдают приоритет «политически корректным» системам.
Кроме того, сам Маск считает развитие технологий в области искусственного интеллекта «наибольшим риском для человеческой цивилизации», о чем он заявляет еще с 2018 года, регулярно требуя то государственного контроля, то сознательного прекращения разработок самими компаниями.
Кстати, в статье по ссылке ниже мы рассказали о трех примерах заработка с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, можно увеличить свой доход, используя возможности нейросети.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

По материалам:
Ain.Ua
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