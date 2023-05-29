Федерация работодателей создаст публичный реестр рейдеров — Finance.ua

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Федерация работодателей создаст публичный реестр рейдеров

Личные финансы
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Федерация работодателей создаст публичный реестр рейдеров
Федерация работодателей создаст публичный реестр рейдеров
Федерация работодателей Украины совместно с несколькими другими объединениями предпринимателей намерена создать публичный реестр лиц, причастных к рейдерским атакам, которые с использованием правоохранительных органов в последние месяцы совершаются на бизнес.
Об этом сообщил президент ФРУ Дмитрий Олейник в интервью Обозревателю.
«Сейчас мы собираем и обобщаем информацию о лицах, задействованных в рейдерских атаках: от лейтенанта, который проводит обыск с нарушением всех процедур — до высших должностных лиц, прикрывающих этот произвол. Все эти фамилии будут внесены в публичный реестр. Рейдерская группа атакует каждого из нас в одиночку, надеясь получить взятку или отобрать имущество. Рейдеры получили бизнес. Поэтому мы объединяемся, чтобы противодействовать», — заявил Дмитрий Олейник.
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Президент ФРУ считает, что проблема масштабных рейдерских атак на бизнес стала вопросом национальной безопасности и требует немедленного решения.
«Если бы не война, реакция бизнеса на этот произвол была бы более жесткой. Мы избегаем критики руководства государства, не проводим забастовки. В то же время мы ждем, что черным полковникам и оборотням в мантиях наконец-то дадут по рукам», — заметил Дмитрий Олейник.
Президент ФРУ сообщил, что новая антирейдерская платформа, объединяющая бизнес для борьбы с рейдерством, будет представлена в ближайшее время. Ее рабочее название «Произволу стоп!».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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