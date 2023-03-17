ФБР: В 2022 году количество криптомошенничеств выросло на 183% до $2,57 млрд — Finance.ua

ФБР: В 2022 году количество криптомошенничеств выросло на 183% до $2,57 млрд Сегодня 04:16 — Криптовалюта

ФБР: В 2022 году количество криптомошенничеств выросло на 183% до $2,57 млрд

Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило, что количество мошенничеств с использованием криптовалюты в 2022 году выросло на 183% и составило $2,57 млрд, что в пересчете на деньги в 2,8 раза больше, чем в 2021 году ($907 млн).

Об этом сообщает News Bitcoin

Отчет ФБР об интернет-преступлениях за 2022 год основан на данных Центра рассмотрения жалоб на преступления в интернете (IC3).

Кроме того, ФБР сообщило, что количество жалоб на мошенничество в целом увеличилось на 127%.

В ФБР отметили, что криптомошенничества чаще всего связаны с добычей ликвидности, взломами учетных записей в социальных сетях и действиями от имени знаменитостей и сотрудников компаний, работающих в сфере недвижимости и трудоустройства. Особенно часто преступники обманывают людей в возрасте от 30 до 49 лет.

ФБР также предупредило о мошенниках, создающих приложения под видом игр на блокчейне, созданных по концепции Play-to-Earn («Играй и зарабатывай»), после установки которых пользователи теряют свои криптоактивы.

cryptomisto По материалам:

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