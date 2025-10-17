0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

27
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Украинская IT-компания FAVBET Tech за девять месяцев 2025 года перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн. Эта сумма почти на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на вызовы военного времени, FAVBET Tech демонстрирует стабильно высокий уровень налоговых поступлений, поддерживая экономическую устойчивость страны. Вклад компании в развитие украинского IT-сектора подтверждается не только финансовыми результатами, но и признанием в отрасли.
В 2025 году компания вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU и традиционно стала партнёром ключевых отраслевых событий, включая Lviv IT Arena 2025.
Параллельно с операционной деятельностью FAVBET Tech в этом году продолжает наращивать инвестиции в R&D-проекты военного направления в сотрудничестве с силами безопасности и обороны Украины — от разработки программно-аппаратных комплексов FPV-дронов до разведывательных систем на основе искусственного интеллекта и обучения военнослужащих противодействию вражеским дронам с использованием современных технологий.
«Наша деятельность гораздо шире, чем может показаться из названия компании. Сегодня FAVBET Tech объединяет несколько технологических направлений, активно инвестирует в развитие IT-отрасли, а также и поддерживает проекты, которые сохраняют жизни военных и дают им преимущество на поле боя», — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.
По словам Скрипника, долгосрочной целью компании остаётся устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и расширение технологических преимуществ Украины в сфере безопасности.
По материалам:
Favbet Tech
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems