FAVBET Tech — в пятерке крупнейших налогоплательщиков Dія. City
Министерство цифровой трансформации обнародовало итоги работы Дія. City за 2025 год. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, резиденты специального правового режима уплатили ₴34,6 млрд налогов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.
В первую пятерку крупнейших налогоплательщиков среди более чем 3000 резидентов пространства второй год подряд вошла и украинская ИТ-компания FAVBET Tech. Среди других компаний списка — mono, SoftServe, GlobalLogic и EPAM Systems.
«FAVBET Tech растет вместе с рынком и, несмотря на ежедневные вызовы, остается ответственным бизнесом, поддерживающим украинскую экономику. В 2026 году мы будем работать над тем, чтобы сохранить эту динамику», — комментирует СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.
В течение прошлого года FAVBET Tech также сосредоточилась на развитии технологической экосистемы Украины. В частности, компания выступила соучредителем AI-комитета при Ассоциации IT Ukraine, который стал главной платформой для взаимодействия бизнеса и государства в сфере искусственного интеллекта.
