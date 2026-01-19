0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

FAVBET Tech — в пятерке крупнейших налогоплательщиков Dія. City

37
Министерство цифровой трансформации обнародовало итоги работы Дія. City за 2025 год. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, резиденты специального правового режима уплатили ₴34,6 млрд налогов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.
FAVBET Tech — в пятерке крупнейших налогоплательщиков Dія. City
В первую пятерку крупнейших налогоплательщиков среди более чем 3000 резидентов пространства второй год подряд вошла и украинская ИТ-компания FAVBET Tech. Среди других компаний списка — mono, SoftServe, GlobalLogic и EPAM Systems.
«FAVBET Tech растет вместе с рынком и, несмотря на ежедневные вызовы, остается ответственным бизнесом, поддерживающим украинскую экономику. В 2026 году мы будем работать над тем, чтобы сохранить эту динамику», — комментирует СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.
В течение прошлого года FAVBET Tech также сосредоточилась на развитии технологической экосистемы Украины. В частности, компания выступила соучредителем AI-комитета при Ассоциации IT Ukraine, который стал главной платформой для взаимодействия бизнеса и государства в сфере искусственного интеллекта.
По материалам:
Favbet Tech
БизнесНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems