Favbet Tech попал в летний рейтинг DOU «Топ-50 ІТ-компаний Украины» — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Favbet Tech попал в летний рейтинг DOU «Топ-50 ІТ-компаний Украины» Сегодня 09:50

В первом полугодии 2025 года компания наняла наибольшее количество технических специалистов среди участников рейтинга

Favbet Tech впервые попал в рейтинг Топ-50 IT-компаний Украины от DOU и стал одним из четырех новых участников списка вместе с UPSTARS, Kyivstar.Tech и mono. Рейтинг учитывает специалистов, работающих в Украине, а также тех, кто релоцировался, но платит налоги в Украине.

По итогам первого полугодия 2025 года в Топ-50 украинских компаний работало 79,1 тыс. специалистов. По сравнению с предыдущим полугодием количество специалистов в топе почти не изменилось, что свидетельствует о первой за годы полномасштабной войны стабильности рынка.

Лидерами роста стали в основном продуктовые компании, в том числе Favbet Tech . В первом полугодии 2025 года к компании присоединились 133 технических специалиста — больше всего среди всех компаний летней версии рейтинга.

В целом за последние полгода команда Favbet Tech в Украине только растет. Сейчас компания сосредотачивается на разработке (PHP, Node. js, Java), усиливает направление бизнес-аналитики, инфраструктуры и AI.

«Мы впервые за годы видим позитивную динамику и рост уровней найма. Теперь важно сохранить этот темп и продолжать создавать условия для роста специалистов внутри страны. Именно поэтому Favbet Tech сегодня много инвестирует в образование, отраслевые события и развивает собственную технологическую экспертизу для того, чтобы оставаться конкурентными как в Украине, так и в мировом контексте», — говорит CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Компания Favbet Tech была основана в 2022 году и специализируется на разработке современных iGaming-решений. В 2023 году она вошла в Топ-30 украинских IT-компаний Украины по версии Офиса эффективного регулирования (BRDO), а в 2024 стала одним из пяти крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Дія.City.

Favbet Tech уделяет большое внимание поддержке украинского IT-сообщества и развитию инновационной экономики Украины. Компания является членом Ассоциации IT Ukraine и в сотрудничестве с ней инициировала создание первого в Украине AI-комитета — всеукраинской платформы для развития экосистемы искусственного интеллекта.

Favbet Tech также поддерживает крупнейшее женское IT-сообщество Wtech и его программу Wtech & Friends, направленную на развитие женского лидерства в индустрии. Кроме того, компания является постоянным партнером крупнейших отраслевых событий и недавно объявила о поддержке ІТ Arena 2025, которая пройдет во Львове 26−28 сентября.

Favbet Tech По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.