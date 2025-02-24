Фальсификат на полмиллиона гривен: БЭБ разоблачило незаконную торговлю — Finance.ua
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Фальсификат на полмиллиона гривен: БЭБ разоблачило незаконную торговлю

Криминал
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Бюро экономической безопасности разоблачило жителя Луцка, который занимался реализацией незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, мужчина не был зарегистрирован как хозяйствующий субъект, работал без лицензии на производство и торговлю подакцизными товарами.
Следствием установлено, что фигурант хранил незаконно изготовленный товар в заброшенных торговых киосках. Продаавл контрафакт постоянным клиентам за наличные деньги.
В ходе обысков сотрудники БЭБ изъяли более 400 литров алкогольных напитков без марок и с поддельными марками акцизного налога Украины и почти 3 тыс. контрафактных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции составляет около полумиллиона гривен, на нее наложен арест.
Продолжается досудебное расследование и устанавливаются другие причастные к этому делу.
По материалам:
Finance.ua
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