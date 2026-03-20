Facebook в 2025 году выплатил авторам контента почти 3 млрд долл.

Facebook объявил о запуске Creator Fast Track — новой программы, призванной помочь авторам контента развиваться в Facebook благодаря гарантированной оплате и увеличению охвата контента.

Социальная сеть также сообщила, что в 2025 году она выплатила авторам контента почти 3 миллиарда долларов в рамках своих программ монетизации, что на 35% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким годовым показателем на сегодняшний день.

Идея новой программы монетизации состоит в том, чтобы поощрить авторов, уже имеющих аудиторию на других платформах, начать публиковать свои материалы в Facebook.

Вместо того, чтобы начинать с нуля на новой платформе, авторы могут воспользоваться программой, чтобы увеличить охват соответствующих Reels, что поможет ускорить рост числа подписчиков, а также получить три месяца гарантированной оплаты за публикацию соответствующих Reels в Facebook.

Заработки

Креаторы, участвующие в программе, могут зарабатывать 1 000 долларов в месяц, если у них есть по меньшей мере 100 000 подписчиков в Instagram, TikTok или YouTube.

И 3 000 долларов в месяц, если у них более миллиона подписчиков на любой из этих платформ.

Программа также предоставляет соответствующим создателям немедленный доступ к инструментам монетизации контента Facebook без необходимости соответствовать обычным критериям платформы, таким как минимальное количество подписчиков, что позволяет продолжать зарабатывать на публикациях даже после окончания программы Creator Fast Track.

