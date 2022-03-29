Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26% — Finance.ua
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Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26%

29.03.2022, 01:29Энергетика
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Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26%Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26%
Согласно отраслевым данным, за неделю с 17 по 23 марта экспорт нефти из россии сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.
«Резкое снижение произошло, когда россия столкнулась с растущим стремлением многих ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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