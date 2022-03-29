Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26% — Finance.ua

Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26%

Еженедельный экспорт нефти из россии упал на 26%

Согласно отраслевым данным, за неделю с 17 по 23 марта экспорт нефти из россии сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

«Резкое снижение произошло, когда россия столкнулась с растущим стремлением многих ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

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