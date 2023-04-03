Ежедневно на выезд из Украины в направлении Европы границу пересекают около 7,5-8 тысяч мужчин — Finance.ua
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Ежедневно на выезд из Украины в направлении Европы границу пересекают около 7,5-8 тысяч мужчин

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Никаких смягчений в пересечении границы военнообязанными мужчинами, которые обсуждались в парламенте, на данный момент нет.
Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил в эфире информационного телемарафона.
«Ограничение свободы передвижения в условиях военного положения — это абсолютное соответствие международным стандартам в области прав человека. На сегодняшний день никаких новаций, новелл порядка пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами нет», — сказал он.
По словам Вениславского, есть легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет по разным обстоятельствам. К примеру, это лица, которых предприятия «забронировали» от призыва, на содержании которых инвалиды, а также водители и другие. Эти мужчины регистрируются в системе «Шлях».
«Никаких смягчений в вопросах пересечения госграницы нет. Новые законодательные инициативы нарабатываются. Говорить о том, что это свершившийся факт, который в ближайшее время станет законом, оснований нет», — добавил Вениславский.
Депутат отметил, что позиция по смягчению условий выезда за границу мужчин мобилизационного возраста в обществе неоднозначна, однако лично он против послаблений.
Вениславский сообщил, ежедневно на выезд из Украины в направлении Европы госграницу пересекают около 7,5-8 тыс. мужчин.
По материалам:
УНІАН
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