Еврозона уже находится в рецессии из-за нехватки энергии — Finance.ua

Еврозона уже находится в рецессии из-за нехватки энергии Сегодня 20:16 — Мир

Еврозона уже находится в рецессии из-за нехватки энергии

Экономика еврозоны уже приобрела «неглубокую» рецессию, вызванную ростом цен на энергоносители, которая продлится до конца года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов UBS Group AG.

Экономика 19 стран сократится на 0,1% в третьем квартале и на 0,2% в четвертом, прогнозируют аналитики компании.

Прогноз роста на 2023 г. снижен с 1,2% до 0,8%.

«В свете дальнейшего значительного роста цен на энергоносители, что предусматривает дальнейшее давление на потребление домохозяйств и инвестиции в основной капитал, мы теперь ожидаем, что еврозона пострадает от технической рецессии», — заявили экономисты UBS во главе с Рейнхардом Клюзе.

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Самое важное предположение состоит в том, что цены на природный газ будут расти дальше, но серьезной нехватки не будет. Если нормирование станет необходимым, «экономический ущерб, вероятно, будет гораздо больше», говорят в UBS.

Экономисты Morgan Stanley также стали пессимистичнее, предполагая большее сокращение в еврозоне, чем раньше, начиная с четвертого квартала.

«Мы видим долгосрочные последствия этого энергетического кризиса в следующем году, поскольку мы ожидаем, что более высокие цены и неопределенность поставок энергии сохранятся до зимы 2023–2024 годов», — заявили аналитики во главе с Йенсом Айзеншмидтом.

Впрочем, экономисты прогнозируют и восстановление, вызванное ростом частных и государственных инвестиций.

Инфляция в еврозоне в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении, базовый показатель при этом тоже резко возрос, пишет Reuters со ссылкой на данные статистического управления ЕС. Потребительские цены в 19 странах, использующих евро, выросли на 0,1% в месячном исчислении в июле, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с момента введения евро в 1999 году.

Евростат сообщил, что из общего объема 4,02 п.п. приходится на энергию, стоимость которой выросла из-за вторжения россии в Украину, и 2,08 п.п. — на алкоголь и табак.

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