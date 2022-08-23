Деловая активность еврозоны продолжает падать: близится рецессия — Finance.ua

Деловая активность еврозоны продолжает падать: близится рецессия
Экономическая активность в еврозоне снизилась второй месяц подряд, сигнализируя о том, что опасения по поводу рецессии могут осуществиться.
Об этом сообщает Bloomberg.
Индекс деловой активности в еврозоне в августе второй месяц подряд оказался ниже уровня, указывающего на рецессию — 49,2.
Тренд на угасание деловой активности в августе зафиксировали не только в Германии, но и во Франции.
Согласно опросам бизнеса S&P Global, хотя падение в августе было вызвано производством, восстановление после карантина таких услуг как туризм почти остановилось, поскольку потребители столкнулись с резким ростом затрат на энергоносители и продукты питания.
«Сводный PMI для еврозоны свидетельствует о том, что экономика скатывается к рецессии под бременем стремительно растущих затрат на энергоносители, и худшее, вероятно, еще впереди. Однако Bloomberg Economies не считает, что экономическая слабость удержит Европейский центральный банк от повторного значительного повышения процентной ставки в сентябре», — заявил старший экономист еврозоны Дэвид Пауэлл.
Эта ситуация создает дилемму для ЕЦБ, который должен определить, что важнее — унять инфляцию, находящуюся на многолетних максимумах, или поддержать экономический рост.
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