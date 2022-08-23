Деловая активность еврозоны продолжает падать: близится рецессия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деловая активность еврозоны продолжает падать: близится рецессия

Мир
52
Деловая активность еврозоны продолжает падать: близится рецессия
Деловая активность еврозоны продолжает падать: близится рецессия
Экономическая активность в еврозоне снизилась второй месяц подряд, сигнализируя о том, что опасения по поводу рецессии могут осуществиться.
Об этом сообщает Bloomberg.
Индекс деловой активности в еврозоне в августе второй месяц подряд оказался ниже уровня, указывающего на рецессию — 49,2.
Тренд на угасание деловой активности в августе зафиксировали не только в Германии, но и во Франции.
Согласно опросам бизнеса S&P Global, хотя падение в августе было вызвано производством, восстановление после карантина таких услуг как туризм почти остановилось, поскольку потребители столкнулись с резким ростом затрат на энергоносители и продукты питания.
«Сводный PMI для еврозоны свидетельствует о том, что экономика скатывается к рецессии под бременем стремительно растущих затрат на энергоносители, и худшее, вероятно, еще впереди. Однако Bloomberg Economies не считает, что экономическая слабость удержит Европейский центральный банк от повторного значительного повышения процентной ставки в сентябре», — заявил старший экономист еврозоны Дэвид Пауэлл.
Эта ситуация создает дилемму для ЕЦБ, который должен определить, что важнее — унять инфляцию, находящуюся на многолетних максимумах, или поддержать экономический рост.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.