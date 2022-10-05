Еврозона не сможет избежать рецессии — Finance.ua

Еврозона не сможет избежать рецессии Сегодня 21:34 — Мир

Еврозона не сможет избежать рецессии

Стремительное падение деловой активности в еврозоне в прошлом месяце снижает надежду, что ЕС избежит рецессии.

Окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам S&P Global для еврозоны, считающийся хорошим показателем экономического здоровья, в сентябре упал до 20-месячного минимума в 48,1 с 48,9 в августе.

«Все, что ниже 50, указывает на сокращение», — объясняет агентство.

«Опрос указывает не только на ухудшение экономического спада, но и на ухудшение инфляционной картины», — подчеркивает Reuters.

Индекс PMI цен на сырье подскочил до 77,1 с 72,3.

При этом, как пишет Reuters, рост цен, особенно затрат на энергоносители, вместе с мрачной экономической перспективой заставили потребителей насторожиться.

«Растущая инфляция, связанная с энергетическим кризисом и войной в Украине, уничтожает спрос в то время, когда бизнес-доверие падает до уровней, которых не было со времен долгового кризиса в регионе в 2012 году, за исключением карантина из-за пандемии», — говорят аналитики.

В прошлом месяце ЕЦБ повысил свои ключевые процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов и пообещал дальнейшее повышение, отдавая приоритет борьбе с инфляцией, даже если блок, вероятно, направляется к зимней рецессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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