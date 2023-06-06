Евросоюз выделяет €33 миллиарда на транспортную инфраструктуру Украины — Finance.ua
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Евросоюз выделяет €33 миллиарда на транспортную инфраструктуру Украины

Казна и Политика
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Евросоюз выделяет €33 миллиарда на транспортную инфраструктуру Украины
Евросоюз выделяет €33 миллиарда на транспортную инфраструктуру Украины
Во Львовской ОВО подписали Соглашение об участии Украины в программе «Механизм «Сообщение Европы», по которой ЕС выделяет 33 миллиарда евро для развития украинской транспортной инфраструктуры.
Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению — - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян.
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«Украина подписала сегодня это Соглашение и стала первой страной, не входящей в ЕС, но получит пакет помощи по программе «Механизм «Сообщение Европы». Благодаря этому Украина становится частью инфраструктуры Европы, и бюджет, который мы согласовали, достаточно велик — это 33 миллиарда евро», — отметила Велян.
Финансирование проектов предусматривает, что половину стоимости компенсирует страна-заявитель за счет собственных источников или международных финансовых организаций, а 50% финансирования обеспечивается в рамках программы.
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По словам Кубракова, подписанное Соглашение открывает возможность привлечь финансирование ЕС для поддержки развития высокопроизводительных, устойчивых и эффективно взаимосвязанных трансъевропейских сетей в сфере транспорта, энергетики и цифровых услуг.
«Это Соглашение, которое мы сегодня подписали, уже позволяет вместе с Европейским Союзом развивать нашу пограничную инфраструктуру, пункты пропуска, транспортную сеть. Прежде всего, упор на развитие экспортной логистики на наших западных границах. Уже обсуждаем с европейскими партнерами реализацию шести первых проектных предложений. Подали заявления, уже в июне ожидаем результатов отбора. Это важный шаг на пути Украины к евроинтеграции», — добавил вице-премьер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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