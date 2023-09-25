Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий — Finance.ua

Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий

Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по антимонопольному делу, которые компания заработала в течение 2002 до 2006 годов.

Об этом пишет Reuters.

Первоначальный рекордный штраф в 1,06 млрд евро в 2009 году отменил в прошлом году Генеральный суд Люксембурга. Однако суд согласился с Еврокомиссией, что Intel незаконно исключила конкурентов с рынка, что побудило антимонопольный орган ЕС возобновить дело.

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Постановление 2009 года обвинило Intel в блокировании конкурентной компании AMD. Надзорный орган Евросоюза снова наложил штраф за действия компании в течение ноября 2002 года до декабря 2006 года.

Тогда компания платила HP, Acer и Lenovo за приостановку или задержку выпуска конкурентных продуктов.

«Генеральный суд подтвердил, что необоснованные ограничения Intel — это злоупотребление доминантным положением на рынке в соответствии с правилами конкуренции ЕС», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

НВ По материалам:

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