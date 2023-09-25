Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий — Finance.ua
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Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий

Фондовый рынок
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Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий
Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по делу, которое длилось несколько десятилетий
Евросоюз оштрафовал Intel на $400 млн по антимонопольному делу, которые компания заработала в течение 2002 до 2006 годов.
Об этом пишет Reuters.
Первоначальный рекордный штраф в 1,06 млрд евро в 2009 году отменил в прошлом году Генеральный суд Люксембурга. Однако суд согласился с Еврокомиссией, что Intel незаконно исключила конкурентов с рынка, что побудило антимонопольный орган ЕС возобновить дело.
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Постановление 2009 года обвинило Intel в блокировании конкурентной компании AMD. Надзорный орган Евросоюза снова наложил штраф за действия компании в течение ноября 2002 года до декабря 2006 года.
Тогда компания платила HP, Acer и Lenovo за приостановку или задержку выпуска конкурентных продуктов.
«Генеральный суд подтвердил, что необоснованные ограничения Intel — это злоупотребление доминантным положением на рынке в соответствии с правилами конкуренции ЕС», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

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По материалам:
НВ
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