В Австралии подразделение Dell оштрафовали за введение клиентов в заблуждение относительно скидок — Finance.ua
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В Австралии подразделение Dell оштрафовали за введение клиентов в заблуждение относительно скидок

Фондовый рынок
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Федеральный суд Австралии обязал местное подразделение компании Dell заплатить 10 млн австралийских долларов (6,46 млн долларов) штрафа за обманчивую информацию на своем вебсайте о скидках на дополнительные компьютерные мониторы.
Об этом пишет Reuters.
«Федеральный суд в июне признал компанию Dell Australia виновной в судебном иске, поданном органом регулирования конкуренции страны, во введении клиентов в заблуждение по поводу цен или скидок на дополнительные мониторы на ее вебсайте», — говорится в сообщении.
По словам комиссари Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей Лизы Карвер, решение суда является сигналом для компаний о том, что предоставление ложных сведений о ценах или завышение скидок является серьезным нарушением законодательства о защите прав потребителей и влечет значительные штрафы.
Отмечается, что компания Dell Australia, которая продала более 5300 дополнительных мониторов с завышенными скидками в период с августа 2019 года по 16 декабря 2021 года, будет работать с пострадавшими клиентами, чтобы обеспечить соответствующее возмещение плюс проценты, и принимает меры по совершенствованию процессов ценообразования, чтобы гарантировать, что такая ошибка больше не повторится.
По материалам:
Економічна Правда
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