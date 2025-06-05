Евросоюз начинает работу над возвращением украинцев домой — Finance.ua

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Евросоюз начинает работу над возвращением украинцев домой

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Евросоюз начинает работу над возвращением украинцев домой
Евросоюз начинает работу над возвращением украинцев домой
В Европейском Союзе приступили к разработке плана возвращения украинцев домой после завершения войны.
В настоящее время в странах блока проживает около 4,3 млн граждан Украины, большинство из которых нашли убежище в Польше, Германии и Чехии.
Об этом пишет Politico.
Как стало известно из источников издания в Брюсселе, Еврокомиссия сегодня представит новую инициативу по «осторожному и контролируемому» возвращению.
О чем идет речь
Речь идет о создании «центров единства» в странах ЕС — они должны помогать украинцам с консультациями, языковыми курсами и вопросами трудоустройства — как в Европе, так и в Украине. Первые подобные хабы появятся в Германии и Испании.
В Брюсселе отмечают — хаотичный массовый отъезд может оказать давление как на саму Украину, так и на европейские экономики, которые адаптировали значительное количество людей.
«Больше всего Украине нужны ее люди», — заявил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер. Вместе с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым он представит дорожную карту плана.
Также ожидается, что режим временной защиты для украинцев будет продлен еще на 12 месяцев — до марта 2027 года. Особый подход будет предложен для уязвимых категорий — в частности, для беременных женщин, больных и родителей с детьми школьного возраста.
По материалам:
РБК-Україна
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