Евросоюз готовится отключить белорусские банки от SWIFT — Reuters — Finance.ua
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Евросоюз готовится отключить белорусские банки от SWIFT — Reuters

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Евросоюз готовится отключить белорусские банки от SWIFT — ReutersЕвросоюз готовится отключить белорусские банки от SWIFT — Reuters
Европейский союз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT белорусских банков.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.
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«По SWIFT мы сейчас также рассматриваем подготовку эквивалентов для белорусского финансового сектора. Однако мы знаем, что SWIFT не так стратегически важен для экономики Беларуси, как для российской стороны», — заявил чиновник.
Напомним, что Евросоюз решил отключить от SWIFT российские банки:
  • «Открытие»;
  • «Новикомбанк»;
  • «Промсвязьбанк»;
  • «Банк Россия»;
  • «Совкомбанк»;
  • «Внешкомбанк» (ВЭБ);
  • «ВТБ Банк».
По материалам: НВ
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