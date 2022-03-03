Евросоюз готовится отключить белорусские банки от SWIFT — Reuters

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Евросоюз готовится отключить белорусские банки от SWIFT — Reuters

Европейский союз рассматривает возможность отключения от системы SWIFT белорусских банков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

«По SWIFT мы сейчас также рассматриваем подготовку эквивалентов для белорусского финансового сектора. Однако мы знаем, что SWIFT не так стратегически важен для экономики Беларуси, как для российской стороны», — заявил чиновник.

«Открытие»;

«Новикомбанк»;

«Промсвязьбанк»;

«Банк Россия»;

«Совкомбанк»;

«Внешкомбанк» (ВЭБ);

«ВТБ Банк».

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