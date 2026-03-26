Европу накрыл картофельный кризис: что произошло
Европейский рынок картофеля сталкивается со значительным избытком продукции, обусловленным перепроизводством. Это заставляет некоторых фермеров платить за утилизацию овощей.
Издание GroceryGazette пишет, что общий избыток картофеля в ЕС составляет примерно 3,3 миллиона тонн. Цены на овощ буквально опускаются ниже нуля. Чтобы скормить картофель животным, ее владельцам приходится доплачивать около 1,15 доллара за 100 килограммов.
Фермеры в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции за последние два года увеличили выращивание картофеля благодаря высокому спросу и выгодным контрактным ценам, что привело к высоким урожаям. Однако спрос на картофель снизился из-за роста конкуренции со стороны Азии и пошлин США, а также из-за ослабления доллара. Все это привело к структурному профициту.
Избыток предложения приводит к тому, что картофель скармливают животным, используют для производства биогаза и перерабатывают на крахмал. Расходы на утилизацию овощей ложатся на фермеров.
Избыток картофеля оценивают в 800 тысяч тонн в Бельгии, в 1 млн. тонн во Франции и от 500 до 600 тысяч тонн в Нидерландах. Последняя страна, например, на 20% увеличила объем собранного урожая за год.
«Не все могут хранить свой картофель так долго. Более того, пока нет перспектив улучшения рынка. В результате производители решают не тратиться на хранение», — говорят европейские аналитики.
Поделиться новостью
