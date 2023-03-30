Европол выделил три основные сферы преступности, где вредное использование ChatGPT вызывает серьезную обеспокоенность — Finance.ua

Европол выделил три основные сферы преступности, где вредное использование ChatGPT вызывает серьезную обеспокоенность Сегодня 06:50

Европол, правоохранительное агентство Европейского Союза, в понедельник обнародовало предупреждение о возможном преступном использовании чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ChatGPT) в попытках фишинга, кампаниях по дезинформации и киберпреступности.

Это предупреждение дополняет растущий список проблем, связанных с технологией, начиная от юридических и заканчивая этическими вопросами.

С момента выпуска в прошлом году ChatGPT вызвал технологический ажиотаж, побуждая конкурентов к внедрению подобных продуктов и побуждая компании включать его или подобные технологии в свои программы и службы. В своем первом техническом отчете, посвященном ChatGPT, Европол предупредил, что постоянное усовершенствование крупных языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, может привести к увеличению использования преступниками, что приведет к туманному будущему.

Европол выделил три основные сферы преступности, где вредное использование ChatGPT вызывает серьезную обеспокоенность:

Фишинг: Европол отметил, что способность ChatGPT генерировать очень реалистичный текст делает его привлекательным инструментом для целей фишинга. Способность чат-бота имитировать языковые шаблоны и выдавать себя в стиле речи определенных лиц или групп может быть использована преступниками для нападения.

Европол отметил, что способность ChatGPT генерировать очень реалистичный текст делает его привлекательным инструментом для целей фишинга. Способность чат-бота имитировать языковые шаблоны и выдавать себя в стиле речи определенных лиц или групп может быть использована преступниками для нападения. Пропаганда и дезинформация: способность ChatGPT создавать аутентичный текст быстро и в больших масштабах делает его идеальным инструментом для пропагандистских и дезинформационных кампаний. Европол объяснил, что эта технология позволяет пользователям создавать и распространять сообщения, отражающие конкретные нарративы с минимальными усилиями.

способность ChatGPT создавать аутентичный текст быстро и в больших масштабах делает его идеальным инструментом для пропагандистских и дезинформационных кампаний. Европол объяснил, что эта технология позволяет пользователям создавать и распространять сообщения, отражающие конкретные нарративы с минимальными усилиями. Киберпреступность: Европол также предупредил, что преступники с ограниченными техническими знаниями могут использовать ChatGPT для создания вредоносного кода. Это означает, что даже лица с минимальными навыками программирования могут использовать возможности ChatGPT для участия в киберпреступной деятельности.

Предупреждение Европола служит напоминанием о потенциальной опасности, которую представляют для общества передовые технологии ИИ, такие как ChatGPT. Хотя эти инновации предлагают многочисленные преимущества и удобства, чрезвычайно важно, чтобы правоохранительные органы, политики и разработчики технологий сотрудничали и устанавливали гарантии, чтобы предотвратить неправильное использование этих мощных инструментов преступниками.

Portaltele По материалам:

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