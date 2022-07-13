Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса

Фондовый рынок
4
Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса
Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса
Совет Европейского космического агентства (ESA) во вторник принял решение прекратить сотрудничество с российским космическим агентством «Роскосмос» по миссии ExoMars-2022, направленной на исследование Марса.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление генерального директора ESA Йозефа Ашбахера.
«Совет уполномочил меня прекратить до настоящего времени приостановленное сотрудничество с „роскосмосом“ по миссии ExoMars Rover and Surface Platform», — отметил Ашбахер, добавив, что подробности сотрудничества с партнерами в космической сфере раскроет 20 июля.
Читайте также
Генеральный директор «роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что говорить с Европой об исследованиях Марса нет смысла, поскольку «их правительства стремятся убить больше россиян и украинцев, обеспечивая хунту в Киеве смертоносным оружием».
Он заявил, что «роскосмос» приложит все усилия для возвращения из Италии российского марсианского модуля.
Место для вашей рекламы
«А я в свою очередь даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пускай сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-нибудь полезное в их жизни», — написал он в Telegram.
Совместная миссия «роскосмоса» и ESA ExoMars была направлена на исследование Марса. В ее рамках в 2016 году были запущены марсианский научный орбитальный аппарат и демонстрационный десантный модуль «Скиапарелли».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.