Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса — Finance.ua

Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса Сегодня 10:30 — Фондовый рынок

Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с россией в исследовании Марса

Совет Европейского космического агентства (ESA) во вторник принял решение прекратить сотрудничество с российским космическим агентством «Роскосмос» по миссии ExoMars-2022, направленной на исследование Марса.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на заявление генерального директора ESA Йозефа Ашбахера.

«Совет уполномочил меня прекратить до настоящего времени приостановленное сотрудничество с „роскосмосом“ по миссии ExoMars Rover and Surface Platform», — отметил Ашбахер, добавив, что подробности сотрудничества с партнерами в космической сфере раскроет 20 июля.

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Генеральный директор «роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что говорить с Европой об исследованиях Марса нет смысла, поскольку «их правительства стремятся убить больше россиян и украинцев, обеспечивая хунту в Киеве смертоносным оружием».

Он заявил, что «роскосмос» приложит все усилия для возвращения из Италии российского марсианского модуля.

«А я в свою очередь даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пускай сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-нибудь полезное в их жизни», — написал он в Telegram.

Совместная миссия «роскосмоса» и ESA ExoMars была направлена на исследование Марса. В ее рамках в 2016 году были запущены марсианский научный орбитальный аппарат и демонстрационный десантный модуль «Скиапарелли».

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Українська правда По материалам:

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