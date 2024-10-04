Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС — Finance.ua

Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС Сегодня 14:36

Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов призвал улучшить Программу европейской оборонной промышленности. Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и необходимость усиления механизмов подотчетности программы.

ЕС нуждается в совершенствовании программы оборонной промышленности. Об этом сообщает Европейский суд аудиторов.

Европейский суд аудиторов призвал к улучшению Программы европейской оборонной промышленности и лучшему балансу между политическими целями, бюджетом и сроками исполнения.

В отчете отмечено, что планируемые расходы в 1,5 миллиарда евро могут не соответствовать амбициозным целям усиления оборонной способности ЕС и поддержки Украины.

Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и призвали к усилению механизмов подотчетности программы, поскольку эффективность реализации зависит от сотрудничества государств-членов. Программа также предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.

УНН По материалам:

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