Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС — Finance.ua
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Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС

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Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС
Европейский суд аудиторов считает, что 1,5 млрд евро недостаточно для оборонных нужд ЕС
Европейский суд аудиторов призвал улучшить Программу европейской оборонной промышленности. Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и необходимость усиления механизмов подотчетности программы.
ЕС нуждается в совершенствовании программы оборонной промышленности. Об этом сообщает Европейский суд аудиторов.
Европейский суд аудиторов призвал к улучшению Программы европейской оборонной промышленности и лучшему балансу между политическими целями, бюджетом и сроками исполнения.
В отчете отмечено, что планируемые расходы в 1,5 миллиарда евро могут не соответствовать амбициозным целям усиления оборонной способности ЕС и поддержки Украины.
Аудиторы подчеркнули риски недостаточного финансирования и призвали к усилению механизмов подотчетности программы, поскольку эффективность реализации зависит от сотрудничества государств-членов. Программа также предусматривает использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.
По материалам:
УНН
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