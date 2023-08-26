Европейский рынок подержанных авто будет расти и уходить в онлайн — исследование Сегодня 19:36 — Технологии&Авто

Европейский рынок подержанных авто будет расти и уходить в онлайн — исследование

Продолжающийся сегодня экономический кризис не повредит европейскому рынку подержанных автомобилей, а наоборот — он будет расти.

Как пишет Институт исследований авторынка, эксперты по консалтинговой компании Bain&Company в своем отчете прогнозируют рост его совокупной стоимости на 5% ежегодно. Так может случиться из-за продолжающегося с начала пандемии Covid-19 дефицита новых автомобилей и роста цен на них.

Стоимость европейского рынка подержанных автомобилей вырастет до 503 млрд евро в 2025 году по сравнению с 460 млрд евро в 2022 году. За последние семь лет этот рынок вырос почти на 60%.

«Вопреки опасениям, что экономический кризис будет иметь негативное влияние на рынок подержанных автомобилей, наш анализ показывает, что спрос на эти автомобили будет оставаться стабильным, поскольку для многих европейцев собственное авто — это единственное транспортное средство, позволяющее добраться на работу или учебу, — говорит Рох Барановски, партнер Bain & Company и соавтор отчета.- Хотя в этом году мы наблюдаем небольшое падение, исторические данные показывают, что даже в периоды экономического спада этот сегмент рынка был относительно устойчив к потрясениям. Кроме того, у нас есть системная нехватка новых автомобилей в Европе, что способствует развитию вторичного рынка.

Спрос на подержанные автомобили порожден нехваткой новых моделей, которая продолжается уже несколько лет, в основном из-за сокращения производства. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2022 году в ЕС произвели 10,8 миллиона легковых автомобилей, то есть на 24% меньше, чем до начала пандемии 2019 года.

Стабильно низкое производство — результат сочетания многих факторов, в том числе — климатической политики ЕС, вспышки пандемии и войны в Украине. Небольшое снижение началось еще в 2018 году, когда автомобильные концерны начали адаптироваться к более жестким европейским стандартам выбросов CO2 и постепенно переходить на производство электромобилей. Сейчас компании продолжают сокращать производство моделей с двигателями внутреннего сгорания, которые по плану должны полностью снять с производства в 2035 году.

Еще одним вызовом для европейских автопроизводителей стала вспышка пандемии Covid-19, которая прервала цепочки поставок, что привело, в частности, к снижению доступности микропроцессоров. На это наложилось начало полномасштабной войны в Украине, что обострило проблемы с наличием запчастей и способствовало резкому росту цен на энергоносители.

По прогнозам аналитиков Bain&Company, проблемы с доступностью микрочипов понемногу исчезают. С другой стороны, война в Украине будет продолжать нарушать поставки сырья, в том числе жгутов электропроводки украинского производства.

При этом увеличение спроса на подержанные автомобили приводит к росту их цен. Так, с 2019 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Евросоюзе выросла на 27% и в 2022 году составила 14 тысяч евро. По оценкам экспертов Bain&Company, в 2025 году она вырастет до 15 тысяч евро.

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По мнению аналитиков, рост популярности электромобилей, для которых Европа является вторым по размеру рынком в мире после Китая, не повредит продажам подержанных автомобилей. Опыт скандинавских стран показывает, что наличие широкого ассортимента электромобилей положительно влияет на предложение подержанных автомобилей, потому что водители решают ускорить обмен авто по экологическим соображениям, чтобы как можно быстрее приобрести электрическое.

Рынок б/у автомобилей также изменится под влиянием цифровизации. Анализ показывает, что все больше транзакций будут совершаться полностью онлайн. Хотя в 2020 году только 1% подержанных автомобилей в ЕС продавался в онлайн-автосалонах, в 2025 году их доля на рынке может достигнуть 6%. Ключевым фактором, определяющим будущее онлайн-продаж подержанных авто, станет создание механизмов, формирующих доверие клиентов. Чтобы этого достичь, дилерам придется инвестировать как в развитие систем онлайн-продаж, так и в сотрудничество с местными партнерами, говорят эксперты.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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