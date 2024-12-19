Европейский регулятор может создать собственный криптовалютный резерв — Finance.ua

Европейский регулятор может создать собственный криптовалютный резерв 19.12.2024, 01:11 — Криптовалюта

Европейский регулятор может создать собственный криптовалютный резерв

В Европарламенте прозвучало предложение создать стратегический биткоин-резерв. Инициативу озвучила Сара Кнафо, представитель партии Реконкиста. Она подчеркнула преимущества первой криптовалюты , в частности ее децентрализованный характер, ограниченное предложение и растущую популярность в мире. Кнафо считает, что биткоин может служить средством диверсификации резервов и защиты от экономической нестабильности.

Депутат сравнила регулирование цифровых активов в мире, вспомнив легализацию биткоина в Сальвадоре и инициативы новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она также напомнила о словах главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сравнивавшего биткоин с золотом.

Кнафо раскритиковала Европейский центральный банк (ЕЦБ) за чрезмерный контроль и призвала к переосмыслению подхода к криптовалютам. По ее словам, ЕЦБ должно принять децентрализованную природу биткоина и сказать «нет» цифровому евро, который она назвала «тоталитарным проектом».

Интерес к созданию биткоин-резервов растет во всем мире. Похожие инициативы были представлены в Бразилии, Техасе и даже на федеральном уровне в США. Однако не все политики поддерживают эту идею. Например, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс назвал ее «безумием». Между тем эксперты прогнозируют, что реализация таких планов может привести к глобальной гонке государств за доминирование в рынке цифрового золота.

noworries По материалам:

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