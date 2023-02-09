Европейский депозитарий не принимает российские рубли для расчетов — Finance.ua
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Европейский депозитарий не принимает российские рубли для расчетов

Фондовый рынок
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Европейский депозитарий не принимает российские рубли для расчетов
Европейский депозитарий не принимает российские рубли для расчетов
Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве валюты для расчетов и заблокировал свой корреспондентский счет в российском ИНГ банке Евразия (подразделение ING Group), обслуживавшем эти операции.
Как сообщила пресс-служба Euroclear, все рублевые остатки на счетах клиентов будут конвертированы в евро 8 февраля.
В частности, депозитарий больше не будет принимать поручения на перевод средств в рублях, а также какие-либо рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашения.
При этом российская валюта не будет приниматься не только на счет в ИНГ банке Евразия, но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые Euroclear.
Как сообщалось, в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения рф в Украину крупнейшие европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета российского депозитария НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась замороженной. По данным банка россии, сумма заблокированных ценных бумаг, принадлежащих российским резидентам, составляет около 6 трлн рублей ($83,61 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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