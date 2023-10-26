Европейский центробанк впервые с июля 2022 года не изменил учетную ставку — Finance.ua

Европейский центробанк впервые с июля 2022 года не изменил учетную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 26 октября, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
«Совет управляющих сегодня решил оставить три ключевых процентных ставки ЕЦБ без изменений. Полученная информация подтвердила предварительную оценку среднесрочных прогнозов инфляции. Ожидается, что инфляция будет оставаться высокой в течение длительного времени, а внутреннее ценовое давление остается сильным. В то же время, инфляция заметно снизилась в сентябре, и большинство показателей базовой инфляции продолжает ослабляться», — заявили в Банке.
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Отмечается, что Совет управляющих намерен обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%.
«Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые в случае поддержания в течение достаточно длительного времени внесут значительный вклад в достижение этой цели», — добавили в ЕЦБ.
AFP отмечает, что Европейский центральный банк впервые с июля 2022 года оставил учетную ставку неизменной.
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