Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT — Finance.ua
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Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT

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Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT
Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов российского центробанка для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ознакомленные источники.
По данным издания, ЕЦБ в частном порядке заявил Еврокомиссии, что это станет «плохим сигналом для мировых рынков» и может побудить другие центральные банки, имеющие большие резервы денег, «отвлечься» от евро. Особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7.
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«Нет никаких разногласий по поводу того, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя обходить верховенство права. И если вы найдете что-то, что юридически приемлемо, какие последствия это будет иметь для репутации евро как мировой валюты?» — сказал дипломат ЕС, потребовавший остаться анонимным.
По его словам, Еврокомиссия может представить свои предложения по использованию замороженных российских активов уже в этом месяце.
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По материалам:
hromadske.tv
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