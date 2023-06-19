Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT — Finance.ua

Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT Сегодня 14:39 — Валюта

Европейский центробанк считает, что передача Украине прибыли от замороженных активов россии «подорвет доверие к евро» — FT

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных активов российского центробанка для помощи Украине может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ознакомленные источники.

По данным издания, ЕЦБ в частном порядке заявил Еврокомиссии, что это станет «плохим сигналом для мировых рынков» и может побудить другие центральные банки, имеющие большие резервы денег, «отвлечься» от евро. Особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7.

Читайте также ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах

«Нет никаких разногласий по поводу того, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя обходить верховенство права. И если вы найдете что-то, что юридически приемлемо, какие последствия это будет иметь для репутации евро как мировой валюты?» — сказал дипломат ЕС, потребовавший остаться анонимным.

По его словам, Еврокомиссия может представить свои предложения по использованию замороженных российских активов уже в этом месяце.

Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.