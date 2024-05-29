Европейский бизнес дал прогноз отношений с Китаем Сегодня 14:36

Европейский бизнес дал прогноз отношений с Китаем

Большинство европейских бизнес-лидеров заявили, что отношения континента с Китаем, который укрепляет сотрудничество с рф, вероятно, ухудшатся в течение следующих нескольких лет, поскольку проблемы с торговлей и геополитический климат вызывают напряженность.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный European Round Table for Industry and Conference Board.

В частности, около 54% ​​руководителей ожидают, что отношения между Европой и Китаем ухудшатся в течение следующих трех лет, тогда как только 7% считают, что они улучшатся.

Отмечается, что руководители компаний в Европе назвали американо-китайские отношения, снижение рисков и избыток промышленных мощностей как главные точки трения.

В целом генеральные директора были более оптимистичны по отношению к бизнес-среде, чем шесть месяцев назад, благодаря улучшению настроений по поводу экономических условий. Однако больше всего позитива принесли бизнес-перспективы компаний за пределами Европы.

«Руководители с оптимизмом смотрят на инвестиции и трудоустройство своих компаний за пределами Европы, но в Европе ожидания не столь радостны», — сказал исполнительный директор бельгийской химической компании Syensqo SA и глава Комитета по конкурентоспособности и инновациям ERT Ильхам Кадри.

Опрос проводился с 3 по 25 апреля среди 57 участников ERT.

Европейское турне Си Цзиньпина

В мае президент Китая Си Цзиньпин посетил ряд европейских стран. Однако после турне отношения между Китаем и ЕС не стали лучше. Визиты в Сербию и Венгрию после Франции иллюстрируют желание вбить клин между европейцами, чтобы предотвратить любой консенсус в пользу более жесткой позиции в отношении Пекина. В то же время, Белград и Будапешт принимают Си, что дает им еще одну дипломатическую опору на фоне давления со стороны ЕС, направленного против их теплых связей с россией.

Коньяк Макрона — единственное, что прошло удачно на встрече с Си Цзиньпином. В отличие от спиртных напитков президента Франции, предложения китайского лидера могут оказаться не столь удачными.

УНІАН По материалам:

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