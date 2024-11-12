Европейские производители снижают цены на электромобили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские производители снижают цены на электромобили

Личные финансы
469
Европейские производители снижают цены на электромобили
Европейские производители снижают цены на электромобили
Компания Renault последовала примеру Toyota и Volkswagen, объявив снижение цен на свои электроавто в Европе. К этому привели падение продаж и сильнейшая конкуренция со стороны китайских производителей.
Об этом сообщили на сайте Renault.
Так, базовая версия Renault Megane E-TECH 130CV подешевела до 29 815 евро. Она оснащена батареей на 40 кВт•ч и предлагает запас хода 315 км по циклу WLTP.
Версия E-TECH 130 CV с батареей на 60 кВт•ч и запасом хода 470 км предлагается за 35 600 евро. Топовая версия за 36 045 евро получила название E-TECH 220 CV.
Электрический Renault Scenic E-TECH 170 CV с батареей 60 кВт•ч и запасом хода 430 км стоит 35 910 евро. Модель E-TECH 220 CV с батареей 87 кВт•ч и запасом хода 625 км стартует от 42 210 евро.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.