Европейские производители снижают цены на электромобили — Finance.ua

Европейские производители снижают цены на электромобили 12.11.2024, 22:06 — Личные финансы

Европейские производители снижают цены на электромобили

Компания Renault последовала примеру Toyota и Volkswagen, объявив снижение цен на свои электроавто в Европе. К этому привели падение продаж и сильнейшая конкуренция со стороны китайских производителей.

Об этом сообщили на сайте Renault.

Так, базовая версия Renault Megane E-TECH 130CV подешевела до 29 815 евро. Она оснащена батареей на 40 кВт•ч и предлагает запас хода 315 км по циклу WLTP.

Версия E-TECH 130 CV с батареей на 60 кВт•ч и запасом хода 470 км предлагается за 35 600 евро. Топовая версия за 36 045 евро получила название E-TECH 220 CV.

Электрический Renault Scenic E-TECH 170 CV с батареей 60 кВт•ч и запасом хода 430 км стоит 35 910 евро. Модель E-TECH 220 CV с батареей 87 кВт•ч и запасом хода 625 км стартует от 42 210 евро.

Ampercar По материалам:

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