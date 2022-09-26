Европейские мобильные операторы разрабатывают голографические звонки — Finance.ua

Европейские мобильные операторы разрабатывают голографические звонки Сегодня 01:52 — Технологии&Авто

Европейские мобильные операторы разрабатывают голографические звонки

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone объединились с разработчиком 3D-голограмм для удаленной связи Matsuko, чтобы создать среду проведения мобильных переговоров с использованием голограмм.

Цель проекта состоит в том, чтобы совершать голографические звонки было так же легко, как и обычные голосовые. Технология Matsuko работает через приложение, доступное в App Store, Google Play и Microsoft Store.

Компании, участвовавшие в пилотном проекте, заявили, что технология позволила им обеспечить иммерсивный опыт виртуального присутствия и показать голограммы участников в виртуальной среде. Голограммы можно было наложить поверх реальной среды с помощью шлемов виртуальной и дополненной реальности.

Мы уверены, что в ближайшем будущем мы сможем предложить нашим клиентам новый способ общения с использованием этой голографической технологии, чтобы обеспечить более увлекательный опыт виртуального присутствия. Даниэль Эрнандес, вице-президент Telefónica по устройствам и IoT.

Платформа связи объединит реальный и виртуальный мир с помощью мобильного соединения и фронтальной камеры смартфона. Двухмерное видео, создаваемое камерой, трансформируется в 3D в облаке и транслируется зрителям в среде дополненной, виртуальной и смешанной реальности. Операторы связи утверждают, что технологии 5G и предельных вычислений позволяют добиться плавного, естественного движения голограмм.

Благодаря этому уникальному сотрудничеству с несколькими операторами мы готовим нашу инфраструктуру для предоставления открытых и простых в использовании услуг голографической связи — первый, но значимый шаг к метавселенной. Карин Дюссерт-Сарт, исполнительная вице-президент Orange Innovation по маркетингу и дизайну.

Успешно завершив первый этап сотрудничества, четыре компании заявили, что продолжат совершенствовать базовую технологию, уделяя особое внимание качеству услуги. В настоящее время участники проекта изучают возможности широковещательной связи для виртуального проведения массовых мероприятий. Предстоящие программы могут включать больше форм взаимодействия между людьми в пользовательской или деловой среде.

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