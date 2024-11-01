Европейские банки выделят €52 млн на развитие экстренных служб в Украине — Finance.ua
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Европейские банки выделят €52 млн на развитие экстренных служб в Украине

Казна и Политика
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали заявку о намерении предоставить грантовое финансирование Украине на развитие системы экстренной помощи.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
Для создания единой дежурно-диспетчерской системы с бесплатным номером телефона экстренных служб 112, действующей в странах-членах ЕС, Украине предоставляют грант в размере 12 миллионов евро. Общая поддержка в рамках проекта включает этот грант и дополнительный заем на 40 миллионов евро.
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Целью проекта является объединение служб скорой помощи, полиции, пожарной охраны и аварийной газовой службы в единую систему реагирования на чрезвычайную ситуацию.
Для этого необходимо создать современные кол-центры и ІТ-инфраструктуру. Это поможет адаптировать информационные службы к европейским стандартам.
С начала полномасштабной войны ЕБРР инвестировал в Украину около 5 миллиардов евро. Основная часть этих средств была направлена ​​на поддержку энергетической отрасли.
По материалам:
hromadske
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