Европейские банки выделят €52 млн на развитие экстренных служб в Украине — Finance.ua

Европейские банки выделят €52 млн на развитие экстренных служб в Украине Сегодня 06:34 — Казна и Политика

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали заявку о намерении предоставить грантовое финансирование Украине на развитие системы экстренной помощи.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для создания единой дежурно-диспетчерской системы с бесплатным номером телефона экстренных служб 112, действующей в странах-членах ЕС, Украине предоставляют грант в размере 12 миллионов евро. Общая поддержка в рамках проекта включает этот грант и дополнительный заем на 40 миллионов евро.

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Целью проекта является объединение служб скорой помощи, полиции, пожарной охраны и аварийной газовой службы в единую систему реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Для этого необходимо создать современные кол-центры и ІТ-инфраструктуру. Это поможет адаптировать информационные службы к европейским стандартам.

С начала полномасштабной войны ЕБРР инвестировал в Украину около 5 миллиардов евро. Основная часть этих средств была направлена ​​на поддержку энергетической отрасли.

hromadske По материалам:

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