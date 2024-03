Европейские аграрные ассоциации и профсоюзы настаивают на усилении ограничений к Украине — Finance.ua

Европейские аграрные ассоциации и профсоюзы настаивают на усилении ограничений к Украине Сегодня 18:34

Крупные европейские аграрные ассоциации и профсоюзы фермеров заявляют о недостаточности предложенных Еврокомиссией мер по защите рынка ЕС от импорта украинской агропродукции и требуют ужесточения ограничений.

«Компромисс, достигнутый на трехсторонних переговорах (о продолжении либерализации торгового режима ЕС с Украиной), не решает проблемы фермеров и производителей», — говорится в совместном заявлении шести объединений от 20 марта.

Они настаивают, в частности, при расчете лимитов импорта из Украины на данные за довоенный 2021 год, когда такой импорт был минимальным вместо предложенных Еврокомиссией двух военных лет — 2022−2023 гг.

Кроме того, фермерские ассоциации предлагают включить пшеницу в перечень чувствительной сельхозпродукции, экспорт которой будет лимитироваться защитным механизмом.

«Наши организации не могут поддержать соглашение, достигнутое во время триолога (трехсторонние переговоры о продлении либерализации торгового режима ЕС с Украиной Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента)», — говорится в совместном заявлении шести аграрных ассоциаций и фермерских профсоюзов.

Среди подписантов, в частности, AVEC (Association of Pultry Processors and Pultry Trade in EU countries), CEFS (European Association of Sugar Manufacturers), CEPM (European Confederation of Maize Production), CIBE (International Confederation of European Beet Growers), CO — CO (The united voice of farmers and their cooperatives in European Union) и EUWEP (European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game).

Как сообщалось, Европейский совет и Европейский парламент предварительно договорились продолжить остановку действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 г., усилив защитные меры чувствительной сельскохозяйственной продукции.

