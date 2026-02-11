Европейская пенсия в Украине! Сколько пересчитают в 2026 году? Когда заработает накопительная система?
Через несколько недель украинцам пересчитают пенсии. Кто реально получит больше денег уже в марте, а кому придется затянуть пояса — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале .
Индексация 2026: на сколько возрастут выплаты
Мартовская индексация — это ежегодный механизм, который должен частично компенсировать инфляцию и рост зарплат. По предварительным оценкам, в 2026 году повышение может составить около 12−14,5%. Точный показатель правительство объявит в конце февраля после подсчета окончательных макроэкономических данных.
В то же время, важный нюанс: индексация применяется только к базовому (расчетному) размеру пенсии, а не к фактической сумме выплат. Многие пенсионеры получают доплаты: возрастные, социальные или до минимального уровня, и они не подлежат индексации.
По предварительным оценкам, повышение могут не получить:
- пенсионеры, которые вышли на пенсию за последние годы (ориентировочно с 2022 года);
- получатели специальных пенсий (судьи, силовики, отдельные категории ликвидаторов ЧАЭС
и т. п.);
- граждане с максимальными выплатами (около 26 тыс. грн.).
Три уровня пенсий: что планирует правительство
Рассказываем также о предстоящей пенсионной реформе, которая предусматривает переход к трехуровневой системе:
- Солидарная пенсия — базовый уровень, который зависит от страхового стажа и уплаченных взносов.
- Профессиональная пенсия — для отдельных категорий работников со льготными условиями, будет финансироваться за счет их отраслей.
- Накопительная пенсия — персональные сбережения гражданина. По предварительным планам, добровольные взносы могут заработать ориентировочно с 2027 года.
Для сравнения, средняя пенсия в странах ЕС составляет около 1300 евро в месяц. Самые высокие выплаты в странах Северной и Западной Европы (более 2 000 евро), в то время как в странах Центральной и Восточной Европы они значительно ниже, примерно 400−600 евро. Более высокий уровень обеспечения там в значительной степени объясняется развитием накопительных систем.
