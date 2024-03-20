Европейская Комиссия начала скрининг украинского законодательства на соответствие правовым нормам ЕС: какие есть результаты — Finance.ua

Европейская Комиссия начала скрининг украинского законодательства на соответствие правовым нормам ЕС: какие есть результаты Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Лучшие европейские практики являются для Украины ориентиром для дальнейшего развития и совершенствования системы государственного внутреннего финансового контроля и Стратегии управления государственными финансами в целом.

Об этом заявил Первый заместитель Министра финансов Денис Улютин во время выступления на разъяснительной встрече Европейской Комиссии по осуществлению официального скрининга в рамках переговорных разделов 32 «Финансовый контроль» и «Реформа государственного управления».

Так, в январе 2024 года Европейская Комиссия приступила к скринингу украинского законодательства на соответствие правовым нормам Европейского Союза, что является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата.

«Благодаря одобрению институтами ЕС Ukraine Facility Украина уже является частью бюджета ЕС. За последние десять лет в Украине внедрены три Стратегии реформирования управления государственными финансами. Эта работа проводилась при поддержке международных партнеров, а ее результаты позволили продемонстрировать устойчивость к внешним вызовам. Принятие действующей Стратегии реформирования управления государственными финансами на 2022−2025 годы стало еще одним важным шагом вперед, поскольку документ отвечает Методологии государственных расходов, финансовой подотчетности, стандартам ЕС и лучшим международным практикам», — сообщил Денис Улютин.

По его словам, если рассматривать вопрос переговорного раздела 32 подробнее, на сегодняшний день Украина уже достигла определенного прогресса в сфере государственного внутреннего финансового контроля, в частности в создании и функционировании необходимой правовой и операционной базы для внутреннего контроля и аудита:

Это подтверждается предварительными результатами оценки Программы SIGMA в 2023 году в рамках оценки состояния дел в системе государственного управления Украины. В то же время Минфин продолжает накапливать положительный опыт лучших международных практик в этой сфере".

Правительство Украины предприняло следующие меры по направлению управления государственными финансами:

одобрена трехлетняя бюджетная декларация на 2022−2024 годы;

разрабатываются шаги по полноценному восстановлению среднесрочного бюджетного планирования путем подготовки проекта Бюджетной декларации на 2025−2027 годы;

принято распоряжение Правительства о проведении в 2023 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных областях;

разработаны Методические рекомендации по формированию бюджетных программ главными распорядителями средств государственного бюджета;

утверждена Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2024−2026 годы;

утверждена Национальная стратегия доходов на 2024−2030 годы для обеспечения мобилизации налоговых поступлений во время военного положения и усиления ее мобилизации после его завершения;

разработана Концепция функционирования системы управления налоговыми рисками и обеспечен возврат к довоенным правилам налогообложения;

одобрена дорожная карта реформирования управления публичными инвестициями;

внедрена национальная бесплатная добровольная сертификация внутренних аудиторов, внедряются мероприятия по дальнейшему развитию системы ГВФК;

разработано и усовершенствовано национальное законодательство по внутреннему аудиту и внутреннему контролю;

продолжается работа по усовершенствованию национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе.

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