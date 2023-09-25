Европейская авиакомпания продлила скидки для украинцев — Finance.ua
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Европейская авиакомпания продлила скидки для украинцев

Фондовый рынок
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Финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для убегающих от войны украинцев. Купить билеты дешевле можно будет до 30 ноября 2023 года.
Какие условия предложения и во сколько обойдется перелет в октябре, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Скидки на билеты для украинцев авиакомпания Finnair ввела в качестве помощи беглецам от войны. Благодаря возможности заплатить за перелет небольшую сумму беженцам легче добраться до Финляндии, чтобы получить убежище.
«Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в одну сторону из Варшавы (кроме рейса AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки для людей, выезжающих из Украины», — говорится на сайте перевозчика.
Отмечается, что в стоимость билетов будут добавлены аэропортовые налоги и сборы.
Скидка доступна по промокоду UKRAINE95 на рейсы до 30 ноября 2023 года. Если во время бронирования билета выбрать рейсы в обе стороны, то акция применяться не будет.
«Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с домашними животными действуют стандартные правила», — уточняют в Finnair.
Следует учесть, что скидка 95% на основной тариф не означает, что билет обойдется в 5% стоимости. После скидки к цене добавляется обязательный сбор, поэтому перелет будет стоить на уровне путешествия лоукостером.
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По материалам:
РБК-Україна
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