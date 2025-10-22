0 800 307 555
Европарламент ввел цифровые водительские права и новые правила для водителей

Европарламент ввел цифровые водительские права и новые правила для водителей
Европарламент ввел цифровые водительские права и новые правила для водителей
Депутаты Европейского парламента поддержали обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений. Реформа предусматривает введение цифровых документов, испытательного срока для новичков и более строгие требования к безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Европарламент.
«До 2030 года новая Европейская директива о водительских правах введет цифровые водительские удостоверения, предоставив гражданам свободу выбора между приложением и физической картой. Обучение вождению будет содержать больше элементов безопасности пешеходов и велосипедистов», — пояснила докладчик Европарламента Ютта Паулюс.

Испытательный срок для новых водителей

Впервые в ЕС для начинающих водителей введут двухлетний испытательный срок. В течение этого времени за нарушения будут действовать более строгие санкции, например, за управление в состоянии опьянения или езду без ремня безопасности.
В программу обучения обязательно включат темы:
  • риски «слепых зон»;
  • безопасное открывание дверей;
  • отвлечение внимания телефоном;
  • опасности для пешеходов и велосипедистов
Обновленные правила подразумевают, что цифровое водительское удостоверение, доступное на мобильном телефоне, постепенно станет основным форматом в ЕС. В то же время водители сохраняют право получить физическую карту.

Когда вступят в силу новые правила

Решение также вводит механизм обмена информацией между странами ЕС о водителях, лишенных прав, чтобы обеспечить трансграничное исполнение санкций.
Новые положения вступят в силу на 20 день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Страны-члены будут иметь три года для внесения изменений в национальное законодательство.
По материалам:
Укрінформ
