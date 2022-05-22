Европарламент приостановил пошлины на украинские товары. Кто из предпринимателей от этого выиграет — Finance.ua

Европарламент приостановил пошлины на украинские товары. Кто из предпринимателей от этого выиграет

Сегодня 05:43 — Казна и Политика

Европарламент приостановил пошлины на украинские товары. Кто из предпринимателей от этого выиграет

Европарламент приостановил на год пошлины на украинские товары. До этого ежегодно Украина платила налоги в 25 млн евро. В настоящее время эту сумму можно сэкономить, пишет Общественное.

Какие пошлины отменяются

По данным Госстата, в прошлом году Украина экспортировала товаров и услуг в ЕС более чем на 26 млрд долларов. 40% всего украинского экспорта приходится на Европейский союз. Экспортируем мы туда в основном сырье. «Топовые позиции — кукуруза, семена рапса, жмых, подсолнечное масло, мясо птицы, древесина, металлургия», — говорит Анжела Махинова, глава рабочей группы по вопросам международной торговли Американской торговой палаты в Украине.

С 2016 года между Украиной и ЕС действует соглашение о свободной торговле. Однако переходный период, за который постепенно упраздняют торговые пошлины, для некоторых товаров еще не закончился и должен был работать до 1 января 2023 года. Кроме этого, есть и торговые квоты. То есть Украина может ввозить в ЕС определенный объем товара без уплаты пошлины. А за все превышающее квоту нужно заплатить. Такие квоты действуют в частности на мед, томатную пасту, куриное мясо. Для товаров металлургии действует еще отдельная категория защитных и антидемпинговых пошлин, которые появились отдельно от соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «На сегодняшний день у нас два товара с этими пошлинами: трубы бесшовные — до 25% от их стоимости это — пошлина. И горячекатаный прокат — там пошлина 60 евро за тонну», — объясняет Махинова.

Все эти ограничения Еврокомиссия предложила отменить на год, Европарламент эту инициативу поддержал.

Тем не менее, для украинских товаров остаются нетарифные барьеры. В частности, Евросоюз оставил требования к оценке соответствия товаров стандартам качества ЕС, регулирующему отдельное соглашение ACAA (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции — ред), говорит Анжела Махинова: «Поэтому ожидать, что будет какой-то качественный скачок в структуре экспорта, что мы увидим какую-то машиностроительную, высокотехнологичную продукцию, увы, не приходится».

Однако заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский уверяет, что качество украинских товаров не является главным тормозом в экспорте. Проблема прежде всего с тем, что в Украине недостаточно производств и мощностей перерабатывающей промышленности, производящих высокотехнологичную продукцию. Потому страна и экспортирует по большей части сырье.

Кто выиграет от отмены пошлины

По словам Анжелы Махиновой, отмена пошлины на украинские товары — это положительный шаг непосредственно для сельскохозяйственной продукции. «Положительно может быть для тех видов продукции, где квота незначительна. Это, например, мед, мясо курятины, ячмень, крупа, мука, сахар, крахмал, овес. Есть шанс, что после отмены тарифной квоты мы получим более конкурентную позицию на рынке ЕС», — говорит Махинова.

«Важная точка приложения усилий для украинских производителей металлопродукции — отнять долю у россиян».

Эксперт объясняет, что по части экспортных товаров, таких как семена рапса, древесины, электрокабелей для автомобилей и раньше была нулевая ставка. А Дмитрий Кисилевский добавляет, что отмена пошлины скажется также и на металлургии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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