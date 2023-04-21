Европарламент принял правила защиты владельцев криптовалют — Finance.ua

Европарламент принял правила защиты владельцев криптовалют
Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов.
Об этом сообщили в НКЦБФР.
Европарламент одобрил новые общие правила надзора и защиты прав потребителей относительно криптовалют — Markets in Crypto assets (MiCА).
В парламенте проголосовали 517 голосами за, 38 против и 18 воздержались.
MiCA — это документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.
«С MiCA участникам рынка больше не придется ориентироваться в 27 наборах различных национальных регулирующих актов, упрощая процесс авторизации для поставщиков криптовалютных услуг CASP, работающих на едином рынке ЕС», — отметили эксперты Chainalysis.
Надзор за провайдерами криптосервисов будут осуществлять локальные органы надзора. Только компании индустрии с числом ежегодных активных пользователей более 15 млн попадут в поле зрения Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг.
«Сейчас существуют четкие правила игры для криптобирж, работающих в ЕС. Мы готовы внести коррективы в наш бизнес в течение следующих 12-18 месяцев, чтобы привести комплаенс в полное соответствие», — заявил глава криптобиржи Binance Чанпен Чжао.
Основные положения правил, включая стейблкоины, вступят в силу через год после принятия.
«Это действительно историческое событие, я уверен, Украина будет одним из первых государств, которое имплементирует этот регламент в национальное законодательство. Пока текст законопроекта почти готов и вскоре мы начнем обсуждение с основными стейкхолдерами», — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.
НКЦБФР вместе с партнерами работает над запуском рынка виртуальных активов в Украине — за основу взят Регламент MiCА.
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