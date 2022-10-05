Европарламент принял единый стандарт зарядного устройства для гаджетов — Finance.ua

Европарламент принял единый стандарт зарядного устройства для гаджетов 05.10.2022, 01:14 — Технологии&Авто

Европарламент принял единый стандарт зарядного устройства для гаджетов

До 2024 года в Европейском Союзе впервые в истории будет введен единый зарядный порт для мобильных телефонов, планшетов, наушников, фотоаппаратов и т.д.

Соответствующее решение Европейский парламент принял 4 октября, сообщает Reuters.

Это решение сделает разъемы USB-C, использующиеся с устройствами на базе Android, стандартом ЕС. Ожидается, что такой шаг заставит Apple изменить порт зарядки для iPhone и других устройств. Аналитики также говорят о возможном положительном влиянии, поскольку это может побудить клиентов покупать новые гаджеты компании, которые будут иметь USB-C.

Соглашение также касается электронных устройств для чтения, наушников и других гаджетов. Это означает, что оно может также повлиять на Samsung, Huawei и других производителей.

Законодатели ЕС поддержали реформу значительным большинством голосов: 602 парламентария поддержали это решение и только 13 проголосовали «против».

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theБабель По материалам:

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