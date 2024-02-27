Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 млрд евро — Finance.ua

Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 млрд евро Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 млрд евро

Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС на 2021−2027 годы, которые, в частности, предполагают создание Украинского фонда для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

Европейский парламент поддержал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов в рамках инструмента Ukraine Facility.

В соответствии с Ukraine Facility правительство Украины совместно с Еврокомиссией должно подготовить План Украины, выполнение которого является предпосылкой для получения льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета на сумму 39 млрд евро.

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Решение должно быть поддержано Советом Европейского Союза, после чего оно вступит в силу.

«Рассчитываем получить первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро уже в марте. Правительство Украины привержено внедрению согласованных с ЕС реформ для получения стабильного и предполагаемого финансирования», — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«За» этот документ проголосовали 422 депутата, «против» — 101, еще 101 европейский политик воздержался, сообщает Укринформ.

Европарламент принял это решение с учетом предыдущей резолюции от 3 октября 2023 г., которая поддержала предложения Еврокомиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2021−2027 годы.

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«Европейский парламент… соглашается с проектом регуляторных правил Совета ЕС и принимает совместную декларацию Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, которая прилагается к этой резолюции», — говорится в документе.

Эта общая декларация ключевых евроинститутов отмечает, что с декабря 2020 года, когда принимался текущий бюджет, Европейский Союз предстал перед беспрецедентными и неожиданными вызовами, принял все имеющиеся меры по их преодолению, в результате чего исчерпал возможности для гибкого перераспределения расходов в рамках существующего многолетнего бюджета.

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«российская война против Украины снова вернула войну на земли Европы. ЕС будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и предоставит Украине содержательную помощь на ее европейском пути. В этой связи Европарламент и Совет ЕС приняли резолюцию для ответа Европейского Союза на (необходимость) поддержки макрофинансовой стабильности Украины, ее восстановления и модернизации и поддержки усилий Украины в реформах на пути вхождения в ЕС (Украинский фонд)», — говорится в совместной декларации.

Как отмечается, с учетом неопределенности, связанной с войной россии против Украины, Украинский фонд должен быть гибким инструментом для предоставления необходимой и адекватной поддержки Украине до 2027 года. Эта поддержка будет предоставляться в форме кредитов, безвозвратной помощи (грант. — Ред.) и предоставления бюджетных гарантий.

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В части кредитов с учетом уже существующих бюджетных гарантий ЕС установил кредитный потолок для Украины на следующие четыре года в 33 миллиарда евро. Этот кредит выдается сроком до 35 лет.

Для предоставления Украине безвозвратной помощи ЕС создал специальный инструмент — «Украинский резерв», который будет уточняться в ходе ежегодного бюджетного планирования с учетом реализации положений представленного Украиной плана восстановления и реформ.

«Целесообразно создать общий (17 миллиардов евро. — ред.) и годовой максимум, который может использоваться в рамках Украинского резерва на протяжении 2024−2027 годов. Чтобы обеспечить полное выполнение (финансирование) и гибкость между годами в рамках общей суммы, должна быть возможность до 2027 использовать неиспользованные части годовых взносов в дополнение к максимальной годовой сумме выплат в течение текущего года», — говорится в документе.

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Совместная резолюция также предусматривает финансовые меры по поддержке инструмента восстановления «Новое поколение ЕС» по поддержке внутреннего рынка и конкурентоспособности ЕС, дополнительные меры чрезвычайной помощи в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Фінансовий клуб По материалам:

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