Украине не хватит 50 миллиардов евро: в ЕС назвали минимально требуемые суммы — Finance.ua

Украине не хватит 50 миллиардов евро: в ЕС назвали минимально требуемые суммы Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Утвержденной Евросоюзом помощи Украине в размере 50 млрд евро недостаточно, чтобы удовлетворить потребности страны. Об этом заявил глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт. За четыре года нехватка составит 22 млрд евро.

Об этом пишет The Guardian

«Финансирование ЕС для Украины недостаточно… Первое, что следует отметить, это то, что консервативные оценки невоенных потребностей Украины составляют 3 млрд евро в месяц», — подчеркнул высокопоставленный депутат.

По его словам, это означает, что в год нужно 36 млрд евро. А в рамках утвержденной программы предусмотрено 50 млрд евро в четыре года, с 2024 по 2027 год.

«В среднем 12,5 млрд евро будут доступны Украине ежегодно. Соглашение между ЕС и США состоит в том, что каждый из них покроет половину потребностей Украины, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США», — добавил Овертвельдт.

Таким образом, фонд для Украины будет ежегодно недополучать минимум 5,5 млрд евро от обязательств, взятых на себя ЕС. За весь период 2024−27 годов нехватка составит 22 млрд евро.

УНІАН По материалам:

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