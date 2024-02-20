В ЕС сообщили о выделении 75 млн евро на гумпомощь Украине — Finance.ua

В ЕС сообщили о выделении 75 млн евро на гумпомощь Украине Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В ЕС сообщили о выделении 75 млн евро на гумпомощь Украине

Еврокомиссия объявила во вторник о выделении «начальной гуманитарной помощи» Украине и Молдове на 2024 год в размере 83 млн евро.

«Чтобы помочь наиболее уязвимым людям в 2024 году ЕС предоставит начальные 75 млн евро гуманитарной помощи Украине и 8 млн евро — Молдове. И мы будем и дальше внимательно следить за меняющимися потребностями на местах, чтобы реагировать на самые неотложные гуманитарные проблемы», — заявил член ЕК из антикризисного управления Янез Ленарчич.

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В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что 75 млн евро для Украины выделено на гуманитарные проекты «по предоставлению экстренной помощи, включая доступ к основным потребностям, например жилье, услуги по защите, питьевая вода, образование и здравоохранение».

Гуманитарные проекты для Молдовы на 8 млн евро предусматривают «адресную помощь самым уязвимым слоям населения, включая гуманитарную денежную помощь для удовлетворения основных потребностей, защиты и здравоохранения».

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Еврокомиссия сообщила, что с учетом этого нового финансирования она выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданскому населению Украины после февраля 2022 года. Из этих средств 860 млн евро предназначено для гуманитарных программ внутри Украины и 66 млн евро — для поддержки украинских беженцев в соседней Молдове.

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