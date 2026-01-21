Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины Сегодня 15:35

Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины

Европейский парламент одобрил применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Соответствующее решение депутаты приняли в среду, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, позволяющий группе стран-членов сотрудничать без единогласной поддержки всех государств Союза.

«Усиленное сотрудничество»

Кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально представлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.

Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества — механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.

Решение было принято большинством голосов:

499 депутатов — «за»;

135 — «против»;

24 — воздержались.

Накануне во вторник Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.

Что дальше

Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

90 млрд евро для Украины

В декабре Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи на ближайшие два года. Речь идет о безвозвратных и беспроцентных средствах.

Финансирование будет направлено на покрытие бюджетных расходов и потребности обороны, а вопрос погашения может возникнуть только после возмещения ущерба, причиненного Украине со стороны россии.

Недавно глава Европейской комиссии сообщила, что из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборонный сектор, еще 30 млрд евро — на бюджетную поддержку.

Помощь рассчитана на 2026−2027 годы. В то же время, в Евросоюзе продолжается обсуждение механизма так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных российских активов.

