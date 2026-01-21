0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины

10
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 млрд евро кредита для Украины
Европейский парламент одобрил применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Соответствующее решение депутаты приняли в среду, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, позволяющий группе стран-членов сотрудничать без единогласной поддержки всех государств Союза.

«Усиленное сотрудничество»

Кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально представлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.
Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества — механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.
Решение было принято большинством голосов:
  • 499 депутатов — «за»;
  • 135 — «против»;
  • 24 — воздержались.
Накануне во вторник Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.

Что дальше

Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

90 млрд евро для Украины

В декабре Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи на ближайшие два года. Речь идет о безвозвратных и беспроцентных средствах.
Финансирование будет направлено на покрытие бюджетных расходов и потребности обороны, а вопрос погашения может возникнуть только после возмещения ущерба, причиненного Украине со стороны россии.
Недавно глава Европейской комиссии сообщила, что из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборонный сектор, еще 30 млрд евро — на бюджетную поддержку.
Помощь рассчитана на 2026−2027 годы. В то же время, в Евросоюзе продолжается обсуждение механизма так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных российских активов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems