Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана

23
Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана
Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана
Европейский парламент на пленарном заседании в среду, 17 июля, большинством голосов одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, осудил несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Резолюция, поддержанная 495 евродепутатами из 679 голосовавших, подтверждает поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».
Она осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в россию, «подчеркивает, что во время этого визита он не представлял ЕС, и считает этот визит вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики».
Большинство Европарламента осудило злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС и призвало ее снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.
В резолюции содержатся призывы продолжать военную, финансовую и другую помощь Украине, поддержку вступления Украины в Европейский Союз, использование замороженных российских активов. Отдельно там осуждается российский обстрел «Охматдета» и гибридные атаки россии против ЕС.
В этой связи Европарламент призывает Совет ЕС «продолжать и расширять свою политику санкций против россии и беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение его эффективности и влияния».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.