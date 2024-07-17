Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана — Finance.ua

Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана Сегодня 18:10

Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил «миротворчество» Орбана

Европейский парламент на пленарном заседании в среду, 17 июля, большинством голосов одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, осудил несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Резолюция, поддержанная 495 евродепутатами из 679 голосовавших, подтверждает поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Она осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в россию, «подчеркивает, что во время этого визита он не представлял ЕС, и считает этот визит вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики».

Большинство Европарламента осудило злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС и призвало ее снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.

В резолюции содержатся призывы продолжать военную, финансовую и другую помощь Украине, поддержку вступления Украины в Европейский Союз, использование замороженных российских активов. Отдельно там осуждается российский обстрел «Охматдета» и гибридные атаки россии против ЕС.

В этой связи Европарламент призывает Совет ЕС «продолжать и расширять свою политику санкций против россии и беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение его эффективности и влияния».

Економічна Правда По материалам:

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