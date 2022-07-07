Европарламент одобрил 1 миллиард евро макрофина для Украины — Finance.ua

Европарламент одобрил 1 миллиард евро макрофина для Украины Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Европейский парламент предоставил «зеленый свет» для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине дополнительного займа на выгодных условиях, в дополнение к 1,2 млрд евро, перечисленным в марте и мае.

Данная сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Заем предоставляется в качестве скорой финансовой поддержки в условиях острой потребности, чтобы Украина могла обеспечивать финансирование важнейших государственных функций.

Средства предоставляются с условиями соблюдения ряда критериев, в том числе сохранения демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в исполнительной ветви в условиях войны, и повышенную прозрачность и отчетность об использовании.

Решения приняли 522 голосами «за», тогда как против проголосовавших 17 и 25 воздержались.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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