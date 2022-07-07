Европарламент одобрил 1 миллиард евро макрофина для Украины — Finance.ua
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Европарламент одобрил 1 миллиард евро макрофина для Украины

Казна и Политика
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Европейский парламент предоставил «зеленый свет» для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине дополнительного займа на выгодных условиях, в дополнение к 1,2 млрд евро, перечисленным в марте и мае.
Данная сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.
Заем предоставляется в качестве скорой финансовой поддержки в условиях острой потребности, чтобы Украина могла обеспечивать финансирование важнейших государственных функций.
Средства предоставляются с условиями соблюдения ряда критериев, в том числе сохранения демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в исполнительной ветви в условиях войны, и повышенную прозрачность и отчетность об использовании.
Решения приняли 522 голосами «за», тогда как против проголосовавших 17 и 25 воздержались.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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