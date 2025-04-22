Европа назвала США «красные линии» для мирного соглашения по Украине — Finance.ua

Европа назвала США «красные линии» для мирного соглашения по Украине Сегодня 16:44

Европейские государства на прошлой неделе поставили Соединенные Штаты в известность, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и россией не будут для них предметом переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Reuters.

Украина, США, Франция, Великобритания и Германия провели 17 апреля в Париже первые совместные переговоры после прихода к власти президента Дональда Трампа, на которых обменялись мнениями о путях прекращения более чем трехлетней войны.

Высокопоставленные должностные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, снова встретятся в Лондоне 23 апреля.

«Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши „красные линии“», — заявил Барро радиостанции franceinfo.

При этом не назвал конкретные вопросы, по которым европейские лидеры собираются уступать.

По информации Bloomberg, США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и россией. Предложение США предусматривает фактическую заморозку войны, причем временно оккупированные территории Украины останутся под контролем россии.

Предложение также предусматривает ослабление санкций против россии и исключает обсуждение стремления Украины стать членом НАТО.

Кроме того, издание Wall Street Journal писало, что предложение также может включать в себя «признание» Вашингтоном оккупированного украинского полуострова Крым «территорией россии».

После переговоров в Париже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп выйдет из переговоров, если не будет прогресса в течение нескольких дней.

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