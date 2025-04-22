Что не могут забрать за долги — Finance.ua

Что не могут забрать за долги Сегодня 19:44 — Личные финансы

Что не могут забрать за долги

Изъятие имущества для выполнения долговых обязательств и конфискация — совершенно разные вещи с точки зрения права, равно как и процедура их отчуждения.

Начнем с того, что нельзя забирать за долги. Этот перечень содержится в приложении к ЗУ «Об исполнительном производстве», которое так и называется « Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам».

В этом списке речь идет о предметах быта, гигиены, лекарствах, медицинских изделиях, белье, одежде, обуви, детских вещах, дровах, вещах сельскохозяйственного назначения и т. п. , которые государство считает необходимым оставить должнику. Он довольно спартанский и, по сути, копирует такие же нормы уголовного права в части конфискации имущества.

Денежные средства, недвижимость, транспорт, техника, электроника и так далее — подлежит аресту и изъятию.

На самом деле, здесь все не так просто и именно в нюансах заключается разница между конфискацией имущества и его изъятием для покрытия долгов.

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