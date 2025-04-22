Что не могут забрать за долги — Finance.ua

Что не могут забрать за долги
Изъятие имущества для выполнения долговых обязательств и конфискация — совершенно разные вещи с точки зрения права, равно как и процедура их отчуждения.
Finance.ua в этом материале подробно рассказывает о том, какие вещи можно потерять, а какие останутся с вами, если у вас есть долги
Начнем с того, что нельзя забирать за долги. Этот перечень содержится в приложении к ЗУ «Об исполнительном производстве», которое так и называется «Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам».
В этом списке речь идет о предметах быта, гигиены, лекарствах, медицинских изделиях, белье, одежде, обуви, детских вещах, дровах, вещах сельскохозяйственного назначения
и т. п., которые государство считает необходимым оставить должнику. Он довольно спартанский и, по сути, копирует такие же нормы уголовного права в части конфискации имущества.
Денежные средства, недвижимость, транспорт, техника, электроника и так далее — подлежит аресту и изъятию.
На самом деле, здесь все не так просто и именно в нюансах заключается разница между конфискацией имущества и его изъятием для покрытия долгов.
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