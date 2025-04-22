Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться — Finance.ua
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Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться

Финтех и Карты
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Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться
Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться
Некоторые украинские пенсионеры могут остаться без доступа к своим банковским картам. Причинами блокировки могут быть как меры безопасности, так и финансовый мониторинг.
В Министерстве финансов Украины объяснили, что банки могут заблокировать карту с целью защиты клиента от мошенничества. В частности, такая практика действует в ПриватБанке. Если система обнаруживает подозрительные транзакции, карту могут временно заморозить, чтобы предотвратить несанкционированное снятие средств. В некоторых случаях одновременно блокируются и другие карты клиента в том же банке, даже если они пустые.
Еще одним основанием для блокировки является финансовый мониторинг. Если у банка возникают подозрения в незаконном происхождении средств или возможном финансировании террористической деятельности, счет могут заблокировать до выяснения обстоятельств. Основаниями могут быть:
  • слишком большое количество переводов из-за границы или за границу;
  • связи с россией или беларусью;
  • регистрация по массовому или вымышленному адресу;
  • переводы с криптовалютных бирж на сумму более 30 тысяч гривен;
  • частое снятие наличных сразу после зачисления средств;
  • превышение установленных лимитов.
Еще одна важная причина — неподача заявления на подтверждение местожительства.
Пенсионный фонд Украины проводит проверку (верификацию) получателей пенсий, особенно среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также пенсионеров, которые долго находятся за границей или имеют подозрительные данные о месте регистрации. Если возникают сомнения, пенсионеру может быть направлено официальное уведомление с требованием подать заявление о подтверждении фактического местожительства.
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Подать это заявление следует в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления. Если этого не сделать вовремя, Пенсионный фонд может приостановить начисление пенсии, а банк ограничить доступ к карточному счету, на который поступают выплаты.
Подать заявление можно лично в отделении Пенсионного фонда или через электронный кабинет на портале ПФУ. Важно своевременно реагировать на подобные сообщения во избежание остановки выплат и блокировки банковских карт.
По материалам:
Технофан
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