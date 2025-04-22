Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться — Finance.ua

Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться Сегодня 20:02 — Финтех и Карты

Блокировка банковских карт пенсионеров: кого это может касаться

Некоторые украинские пенсионеры могут остаться без доступа к своим банковским картам. Причинами блокировки могут быть как меры безопасности, так и финансовый мониторинг.

с целью защиты клиента от мошенничества. В частности, такая практика действует в В Министерстве финансов Украины объяснили, что банки могут заблокировать картуВ частности, такая практика действует в ПриватБанке . Если система обнаруживает подозрительные транзакции, карту могут временно заморозить, чтобы предотвратить несанкционированное снятие средств. В некоторых случаях одновременно блокируются и другие карты клиента в том же банке, даже если они пустые.

Еще одним основанием для блокировки является финансовый мониторинг. Если у банка возникают подозрения в незаконном происхождении средств или возможном финансировании террористической деятельности, счет могут заблокировать до выяснения обстоятельств. Основаниями могут быть:

слишком большое количество переводов из-за границы или за границу;

связи с россией или беларусью;

регистрация по массовому или вымышленному адресу;

переводы с криптовалютных бирж на сумму более 30 тысяч гривен;

частое снятие наличных сразу после зачисления средств;

превышение установленных лимитов.

Еще одна важная причина — неподача заявления на подтверждение местожительства.

Пенсионный фонд Украины проводит проверку (верификацию) получателей пенсий, особенно среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также пенсионеров, которые долго находятся за границей или имеют подозрительные данные о месте регистрации. Если возникают сомнения, пенсионеру может быть направлено официальное уведомление с требованием подать заявление о подтверждении фактического местожительства.

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Подать это заявление следует в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления. Если этого не сделать вовремя, Пенсионный фонд может приостановить начисление пенсии, а банк ограничить доступ к карточному счету, на который поступают выплаты.

Подать заявление можно лично в отделении Пенсионного фонда или через электронный кабинет на портале ПФУ. Важно своевременно реагировать на подобные сообщения во избежание остановки выплат и блокировки банковских карт

Технофан По материалам:

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