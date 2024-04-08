Европа на 70% зависит от китайского хлопка для пороха и взрывчатки — FT Сегодня 23:08

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопка, используемого в порохе для боеприпасов, угрожает их способности расширять производство на фоне попыток поддержать перегруженную украинскую армию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шведскую компанию Saab и немецкую Rheinmettal.

«Спрос на боеприпасы резко возрос, поскольку Украина потребляет снаряды в больших количествах в своей войне против россии. А оборонные подрядчики пытаются увеличить объемы производства на фоне потенциального ограничения в цепочке поставок разных ресурсов, включая нитроцеллюлозу», — пишет газета.

Ведущие производители вооружений, в том числе шведская Saab и немецкая Rheinmetall, предупредили, что Европа чрезмерно зависит от хлопкового ворса из Китая, на который приходится чуть меньше половины мировой торговли.

Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил FT, что Европа полагается на Китай, поставляющий «более 70 процентов» хлопкового волокна.

«Существует риск того, что Китай может прекратить поставки из геополитических соображений. И именно поэтому мы покупаем как можно большее, чтобы заполнить наши запасы», — подчеркнул он.

ЕС планирует увеличить производство 155 мм снарядов стандарта НАТО до 1,4 млн в год, чтобы пополнить запасы стран-членов, которые были исчерпаны, чтобы помочь украинским вооруженным силам. В ЕС создали фонд в размере 2 млрд евро для стимулирования европейского производства взрывчатых веществ.

«Существует огромный дефицит нитроцеллюлозы, что влечет за собой трудности в других отраслях промышленности», — сказал другой представитель отрасли.

«Дефицит лишь подчеркивает необходимость усиления реагирования и способности оборонной промышленности ЕС обеспечивать своевременную поставку боеприпасов и ракет в Европу», — заявил собеседник.

Европейские лидеры также отметили дефицит пороха. «Мы все осознали необходимость решения проблемы дефицита некоторых компонентов, особенно порохов», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в марте после встречи главных сторонников Украины.

По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

Компании предупредили, что будет трудно быстро нарастить производство взрывчатых веществ, зависимых от китайских источников, и что существует опасность, что Китай может ограничить экспорт этого материала, если отношения ухудшатся.

В Saab заявили, что «зависимость от Китая может иметь повышенный риск в будущем, поскольку мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе», подчеркнув при этом, что пока нет никаких проблем в цепочке поставок.

Беспокойство относительно поставок хлопкового волокна появилось в то время, когда Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать и «снизить риски» своих поставок критически важных материалов подальше от Китая, который на протяжении десятилетий был дешевым и надежным направлением для аутсорсинга.

россия, также наращивающая производство боеприпасов, за последние два года увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая. Согласно данным об импорте, проанализированным Королевским институтом объединенных служб Великобритании, ее закупки в Китае подскочили с 3,4 млн долл. в 2022 году до 7,18 млн долл. за первые 10 месяцев 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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