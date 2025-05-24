Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование против Visa и Mastercard — Finance.ua

Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование против Visa и Mastercard Сегодня 12:49

Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование против Visa и Mastercard

Еврокомиссия заинтересовалась сборами Visa и Mastercard по бизнесу. Поводом стали так называемые «схемные сборы», которые компании взимают с обслуживающих предпринимателей банков.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Что предшествовало

На прошлой неделе регуляторы Еврокомиссии разослали новую серию вопросов участникам рынка относительно «схемных сборов», взимаемых с финансовых учреждений, предоставляющих услуги карточных платежей для ритейлеров в сетях Visa и Mastercard.

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Вопросы касались того, могут ли ритейлеры выбирать, принимать или нет платежи Visa и Mastercard, получают ли они выгоду от переведенных на них сборов, а также насколько прозрачны эти платежи, отметили источники издания.

Расследование на ранней стадии, но Еврокомиссия может начать официальное расследование, грозящее штрафами до 10% годового дохода компаний за злоупотребление доминирующим положением.

Проверка совпала с заявлением президентки ЕЦБ Кристином Лагардом о необходимости уменьшения зависимости ЕС от иностранных платежных систем. Она предложила введение цифрового евро для укрепления суверенитета и снижения уязвимостей.

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Еврокомиссия отказалась комментировать детали, отметив, что «расследование продолжается» и что у нее есть «ряд инструментов, в том числе запросы информации».

Позиция Visa и Mastercard

Visa заявила, что ее собрание «отражает значительную ценность» для банков, ритейлеров и потребителей в Европе, включая высокий уровень безопасности, защиты от мошенничества и надежности.

Mastercard отметила, что сосредоточена на содействии торговле и предлагает удобные, безопасные способы оплаты для потребителей и бизнеса.

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